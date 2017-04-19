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Тюменцу раздробило кости лица сцепкой самосвала на буксире18 апреля в 18:52

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Мужчина захлебнулся кровью.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор 54-летнему жителю села Онохино Тюменского района Виктору Федоруку, по вине которого погиб пассажир легковушки.

ДТП произошло днем 25 августа 2016 года. Федорук на самосвале с помощью металлического троса буксировал другой самосвал. Сцепка не была обозначена предупредительными флажками или щитками. Кроме того, длина троса достигала почти 8 метров при разрешенных 6.

Федорук, двигавшийся по второстепенной дороге, выехал на перекресток с главной, не убедившись в безопасности маневра. А водитель ВАЗ 21140, ехавшийся по главной, не заметил трос и решил проскочить между двумя грузовиками.

В результате легковушка впечаталась в сцепку. Ее 24-летний пассажир погиб от оскольчато-фрагментарного перелома нижней челюсти со сдавлением органов шеи, приведшего к аспирации крови и механической асфиксии, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд приговорил Федорука к 3 годам колонии-поселения и взыскал с него в пользу родственников погибшего 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

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