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В Екатеринбурге в Парке Победы нашли труп мужчины18 апреля в 20:22

  • Текст

На место выехали следователи.

В Екатеринбурге в Парке Победы на Уралмаше найден труп мужчины. На страшную находку 18 апреля наткнулся прохожий. Судя по всему, тело долгое время пролежало под снегом.

Как сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, на место происшествия выехали следователи: "Они пока в пути, поэтому никаких подробностей сообщить не могу".

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