Она пришла за помощью в управляющую компанию.

Вечером 18 апреля 2017 года в Екатеринбурге в офис управляющей компании "Эко" на Бисертской обратилась 6-летняя девочка. Она сказала, что потерялась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, малышку увезли в отдел полиции. Она смогла назвать свои имя и фамилию. Также выяснилось, что ребенок живет с мамой и двумя 2-летними братьями. Несовершеннолетнюю увезли в центр социальной помощи "Отрада".

Правоохранителям удалось разыскать мать девочки в тот же день. По словам женщины, в 17.00 дочь вышла погулять. Горожанка в это время находилась на работе - в такси. Екатеринбурженка вернулась домой лишь в 21.30. Ребенок к этому времени не появился. Родители и бабушка самостоятельно пытались отыскать малышку. К 23.00 они все же решили обратиться в полицию. В это время с ними и связались правоохранители.