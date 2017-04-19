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В Екатеринбурге потерялась 6-летняя девочкаСегодня в 08:17

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Она пришла за помощью в управляющую компанию.

Вечером 18 апреля 2017 года в Екатеринбурге в офис управляющей компании "Эко" на Бисертской обратилась 6-летняя девочка. Она сказала, что потерялась.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, малышку увезли в отдел полиции. Она смогла назвать свои имя и фамилию. Также выяснилось, что ребенок живет с мамой и двумя 2-летними братьями. Несовершеннолетнюю увезли в центр социальной помощи "Отрада".

Правоохранителям удалось разыскать мать девочки в тот же день. По словам женщины, в 17.00 дочь вышла погулять. Горожанка в это время находилась на работе - в такси. Екатеринбурженка вернулась домой лишь в 21.30. Ребенок к этому времени не появился. Родители и бабушка самостоятельно пытались отыскать малышку. К 23.00 они все же решили обратиться в полицию. В это время с ними и связались правоохранители.

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