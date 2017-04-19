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В Верхней Пышме при пожаре в коттедже погиб мужчинаСегодня в 08:21

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Пожар начался со столярной мастерской.

Вечером 18 апреля 2017 года в поселке Красный, расположенный под Верхней Пышмой, сгорел коттедж. Пожар начался со столярной мастерской, стоявшей рядом с домом.

Деревянные изделия, лакокрасочные материалы способствовали быстрому распространения огня, который охватил 800 квадратных метров, сообщили "Уралиформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали 8 единиц техники и 27 человек. На данный момент пожар потушен. По предварительной информации, в огне погиб человек.

Обстоятельства происшествия уточняются.

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