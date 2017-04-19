В Верхней Пышме при пожаре в коттедже погиб мужчинаСегодня в 08:21
- Текст
Пожар начался со столярной мастерской.
Вечером 18 апреля 2017 года в поселке Красный, расположенный под Верхней Пышмой, сгорел коттедж. Пожар начался со столярной мастерской, стоявшей рядом с домом.
Деревянные изделия, лакокрасочные материалы способствовали быстрому распространения огня, который охватил 800 квадратных метров, сообщили "Уралиформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
На место выезжали 8 единиц техники и 27 человек. На данный момент пожар потушен. По предварительной информации, в огне погиб человек.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:08
Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
И отсидел за изнасилование.Сегодня в 19:04
Юные тюменцы поразят искусственным интеллектом
На робототехнической олимпиаде.Сегодня в 18:53
Зловонные отходы екатеринбургского "Водоканала" повезли в поля
ОНФ встревожен.Сегодня в 18:47
МРОТ "доползет" до прожиточного минимума за несколько лет
Один растет - другой падает.Сегодня в 18:26
В Богдановиче врач ответит в суде за смерть пациентки после аборта
Вынужденного.Сегодня в 18:16
В Кургане мать забрала детей из приемной семьи и измывалась над ними
После выхода из тюрьмы.Сегодня в 18:10
Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
Мужчину опрашивают.Сегодня в 17:55
Облсуд берется за дело об убийстве 4 человек в Монетном
Обвиняемому грозит пожизненный срок.Сегодня в 17:45
В Екатеринбурге Широкую Речку соединят с Академическим в 2018 году
Если дадут деньги из госказны.Сегодня в 17:33
Пятерку российских атлетов вынудили признаться в допинге
Ради имиджа Родины.Сегодня в 17:18
Медведев "не клюнул" на Навального
С парламентской трибуны.Сегодня в 17:13
В ожидании Олимпиады
Творческой.Сегодня в 16:52
Под Ревдой в ДТП с санитарным УАЗом пострадали 6 человек
"Буханка" перевернулась.Сегодня в 16:49
Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга оставили под замком
До 20 мая.Сегодня в 16:46
Свердловчанин зарезал соперника на глазах у детей
Приревновав жену.
Главные новости
- Сегодня в 19:08Предполагаемый убийца Ирины Вахрушевой служил в МЧС
- Сегодня в 18:10Полиция задержала избившего 4-летнего сына екатеринбуржца
- Сегодня в 17:13В ожидании Олимпиады
- Сегодня в 16:11Екатеринбуржец сломал палец 9-летнему пасынку
- Сегодня в 11:58Кто его купит? Он же памятник!
Аналитика
Кто его купит? Он же памятник!
Государство бессильно спасти старину.
Что не спросит Навальный у Медведева
С трибуны парламента.
Матч-реванш губернатора
Состоится в любую "погоду"?