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В Туринске в огне погиб 4-летний ребенокСегодня в 09:07

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Его бабушка - в больнице.

В Туринске во время пожара погиб 4-летний ребенок. Трагедия произошла около 16.00 18 апреля 2017 года в одной из квартир многоэтажки по адресу Железнодорожная, 9.

В момент происшествия в помещении с внуком находилась бабушка. Пожилую женщину увезли в Туринскую центральную райбольницу с многочисленными ожогами.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, всего в семье трое детей (4, 10 и 13 лет). Мать воспитывает их одна. Она работает в Екатеринбурге вахтовым методом, а детей оставляет под присмотром бабушки.

Семья на учете в органах системы профилактики не состоит. По факту гибели несовершеннолетнего проводится проверка.

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