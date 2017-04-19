Он ушел из дома 2 недели назад.

В Челябинске почти две недели ищут 13-летнего Дмитрия Мальчикова. Школьник ушел из дома на Короленко 6 апреля 2017 года и не вернулся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На вид Диме 10-12 лет. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика русые волосы, серые глаза, на лице веснушки.

В день исчезновения был одет в синюю спортивную ветровку с капюшоном, синие джинсы (спереди испачканы желтой краской). На ногах у него были черные кроссовки.

Информацию о местонахождении мальчика просят сообщать по телефонам: 267-76-70, 267-76-99, 8-904-300-58-11 или 02.