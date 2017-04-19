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В Челябинске ищут 13-летнего школьникаСегодня в 09:37

Он ушел из дома 2 недели назад.

В Челябинске почти две недели ищут 13-летнего Дмитрия Мальчикова. Школьник ушел из дома на Короленко 6 апреля 2017 года и не вернулся, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На вид Диме 10-12 лет. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения. У мальчика русые волосы, серые глаза, на лице веснушки.

В день исчезновения был одет в синюю спортивную ветровку с капюшоном, синие джинсы (спереди испачканы желтой краской). На ногах у него были черные кроссовки.

Информацию о местонахождении мальчика просят сообщать по телефонам: 267-76-70, 267-76-99, 8-904-300-58-11 или 02.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
сомнения Сегодня в 11:23

Не мог сесть на поезд, чтобы прокатиться до реки Миасс и посмотреть как лед тает? Для пацанов это большой соблазн. Ну, а дальше....очень печально дальше.

Друзей надо опрашивать, куда они обычно ездят и где обычно бывают

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