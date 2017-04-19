Двое пострадавших.

Поздним вечером 18 апреля 2017 года на 167 километре Серовского тракта столкнулись три грузовика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 22-летний водитель Iveco Magirus не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в Volvo Fm-Truck. От удара последний столкнулся со встречным MAN.

Пострадали два человека. Водитель Iveco получил ушибы и ссадины, у 26-летней пассажирки Volvo - переломы бедра и ребер, шок второй степени и ссадины лица. Женщину госпитализировали.

По предварительным данным, виновник ДТП находился за рулем в утомленном состоянии.