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В Екатеринбурге к первокласснику в автобусе пристал извращенецСегодня в 11:15

  • Текст

Его с трудом отвадили пассажиры.

Вечером 18 апреля 2017 года в Екатеринбурге в автобусе №54 к мальчику 7-8 лет пристал извращенец. О происшествии рассказали "Уралинформбюро" очевидцы.

По их словам, пожилой мужчина подсел к ребенку и что-то ему нашептывал. Внезапно школьник закричал: "Отойдите от меня". Но незнакомец припер мальчика к стенке, схватив за руки. Пассажиры увели ребенка в другой конец автобуса.

Как только мальчик вышел из автобуса на остановке "Восточной", подозрительный мужчина увязался за ним - неравнодушные пассажиры тоже поспешили выйти и держали извращенца, пока ребенок не ушел. Очевидцы хотели сообщить о произошедшем в полицию, сделав фото подозреваемого, но дозвониться по 02 не удалось.

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