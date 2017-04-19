Его увезли в больницу с ожогом гортани.

В Екатеринбурге в детсаду №72 6-летнего ребенка напоили дезинфицирующим раствором "ДЕО-хлор". Его увезли в ДГКБ №9 с ожогами полости рта и гортани. Врачи не исключают и ожог пищевода.

Происшествие случилось 18 апреля около 10.00. Малыш попросил у воспитателя попить. Женщина налила ему кружку воды из чайника. Мальчик успел сделать два глотка, пока не подбежала младший воспитатель, сообщившая, что налила в чайник дезинфицирующий раствор, чтобы его почистить.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту сейчас проводится проверка.