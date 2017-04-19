Десятки организаций остались без света.

Утром 19 апреля 2017 года в Екатеринбурге оказался обесточен 17-этажный БЦ "Манхэттен" на Мамина-Сибиряка, 101. Без электричества остались несколько десятков организаций, в их числе пункт выдачи товара Оzon.ru, "ЭнергосбыТ Плюс", супермаркет "Верный", Росбанк, Уральское бюро экспертизы и оценки.

В пресс-службе ЕЭСК "Уралинформбюро" пояснили, что никаких аварий в районе бизнес-центра на их сетях не было. Заявок на отключение за долги также не поступало.

В управляющей компании "Дом Сервиса", обслуживающей бизнес-центр, утверждают, что авария все-таки была. Она произошла на центральной электромагистрали в 7.50. Причины сбоя выясняются. Специалисты пытаются наладить резервное электроснабжение.

Свет в "Манхэттене" обещают вернуть к 15.00.