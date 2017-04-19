У мальчика черепно-мозговая травма.

Вечером 18 апреля 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов мужчина избил 4-летнего сына. Истязателя остановили прохожие, ударив его.

Очевидцы остановили проезжавшую мимо карету скорой помощи и сообщили о случившемся. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе горздрава, врачи забрали отца с ребенком. Мальчика с черепно-мозговой травмой доставили в ДГКБ №9, а мужчину - в ГКБ №23.

"Данная информация в полицию от медицинских учреждений или граждан не поступала. Однако после сообщения СМИ о вопиющем случае организована тщательная проверка, в ходе которой будут установлены личности мужчины и ребенка, очевидцев, установлены все обстоятельства произошедшего, каким образом оба получили травмы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-группе городского УМВД.