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Екатеринбуржец сломал палец 9-летнему пасынкуСегодня в 16:11

  • Текст

Из-за компьютерных игр.

В Екатеринбурге отчим сломал палец 9-летнему пасынку.

"17 апреля в полицию поступило сообщение от директора школы о том, что мальчик 2008 года рождения пришел на занятия с переломом пальца, - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. - Ребенок рассказал, что травму ему нанес отчим еще 14 апреля. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося"

По данным Life.ru, мужчину рассердило, что школьник играл в компьютерные игры вместо того, чтобы учить уроки. Мать мальчика пока не написала заявление в полицию.

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