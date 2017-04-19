Из-за компьютерных игр.

В Екатеринбурге отчим сломал палец 9-летнему пасынку.

"17 апреля в полицию поступило сообщение от директора школы о том, что мальчик 2008 года рождения пришел на занятия с переломом пальца, - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД. - Ребенок рассказал, что травму ему нанес отчим еще 14 апреля. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося"

По данным Life.ru, мужчину рассердило, что школьник играл в компьютерные игры вместо того, чтобы учить уроки. Мать мальчика пока не написала заявление в полицию.