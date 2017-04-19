×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП на ЕКАДеСегодня в 16:08

  • Текст

Авария произошла ночью.

Полицейские разыскивают очевидцев смертельного ДТП на Екатеринбургской кольцевой дороге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, авария произошла в ночь на 16 апреля 2017 года. На 26 километре ЕКАД ВАЗ-21099 сбил на обочине 67-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу. Она скончалась сегодня утром, не приходя в сознание.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: (34369) 4-39-69, 4-39-67, 4-75-00.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Кто его купит? Он же памятник!

Кто его купит? Он же памятник!

Государство бессильно спасти старину.

Что не спросит Навальный у Медведева

Что не спросит Навальный у Медведева

С трибуны парламента.

Матч-реванш губернатора

Матч-реванш губернатора

Состоится в любую "погоду"?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×