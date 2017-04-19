"Буханка" перевернулась.

Днем 19 апреля 2017 года на трассе под Ревдой лоб в лоб столкнулись Daewoo Nexia и санитарная машина УАЗ.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу при развороте выехала 25-летняя девушка - водитель легковушки. От удара УАЗ опрокинулся на бок.

Пострадали 6 человек. Характер травм не уточняется. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.