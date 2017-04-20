В темноте.

В ночь на 20 апреля 2017 года на Полевском тракте водитель на "ВАЗ-2114", ехавший из Екатеринбурга, сбил пешехода.

От полученных травм мужчина погиб на месте, сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "Сова".

Обстоятельства ДТП уточняются, проводится административное расследование.