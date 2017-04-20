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На ямальском месторождении погиб 23-летний рабочийСегодня в 08:26

  • Текст

"Премьерстроя".

В Тазовском районе на Мессояхинском месторождении погиб 23-летний рабочий.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла 18 апреля 2017 года около 23.30. Сотрудник ООО "Премьерстрой", находившийся вблизи работающей буровой установки, получил серьезные травмы, от которых скончался на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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