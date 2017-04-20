В газовой котельной.



Вечером 19 апреля 2017 года в Екатеринбурге вблизи заправки "ЛУКОЙЛа", расположенной в переулке Базовый, загорелась газовая котельная. С автозаправочной станции были эвакуированы персонал и клиенты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил площадь в 15 квадратных метров. Повреждена изоляция труб и электропроводки в помещении газовой котельной.

В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 28 человек личного состава. Пострадавших нет.