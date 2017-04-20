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В Екатеринбурге вторую неделю ищут 15-летнюю школьницуСегодня в 10:05

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Она не первый раз сбегает из дома.

В Екатеринбурге вторую неделю разыскивают 15-летнюю Луизу Кадцену. Школьница ушла из дома по улице 40 лет Октября днем 9 апреля 2017 года и не вернулась, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Рост Луизы 170 сантиметров. Она худощавого телосложения. У девочки длинные светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения школьница была одета в серый плащ, синие джинсы, темно-зеленые кроссовки. При себе у нее была черная сумка.

Следует отметить, что Луиза ранее неоднократно уходила из дома. Семья состоит на учете.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении школьницы, просят звонить по телефонам: 02, (343) 356-45-74, 80, 78.

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