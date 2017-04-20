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В Кургане автобус задавил 7-летнего мальчикаСегодня в 13:22

  • Текст

Который шел на зеленый.

Вечером 19 апреля 2017 года в Кургане на перекрестке улиц Дзержинского - Машиностроителей ПАЗ насмерть сбил 7-летнего мальчика.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, а 40-летний водитель автобуса маршрута №32 поворачивал направо.

Курганцы несут цветы и детские игрушки на место ДТП.

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