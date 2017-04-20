В тагильском ЛИУ.

В лечебно-исправительном учреждении №51 Нижнего Тагила скончался один из участников "цыганской" перестрелки в Екатеринбурге Илья Ходаков.

"У Ходакова было тяжелое заболевание, в связи с чем его перевели из СИЗО в специализированное лечебное учреждение. Ему оказывалась необходимая медицинская помощь, но, к сожалению, он скончался 28 марта", - сообщила "Уралинформбюро" официальный представитель регионального ГУФСИН Дина Татаренкова.

Какое именно заболевание было у мужчины, не уточняется - это медицинская тайна.

Разборки на улице Депутатской в столице Урала произошли 3 сентября 2016 года. К дому бизнесмена Олега Шишова приехали около 16 вооруженных мужчин во главе с Дмитрием Пестриковым (цыганом Димой). Конфликт перерос в перестрелку. Вместе с Шишовым отстреливались его товарищи – братья Дутовы. Погибли два человека из числа незваных гостей, еще семеро ранены.

Уголовное дело возбудили по трем статьям - п."а" ч.2 ст.105 (убийство двух лиц), ч.1 ст.222 (незаконный оборот оружия) и ст.212 УК РФ (массовые беспорядки). Были арестованы 9 участников перестрелки, в том числе цыган Дима и его брат Вячеслав.

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