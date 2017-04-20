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На пермской авиабазе покончил с собой срочник с Южного УралаСегодня в 14:30

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Его призвали в декабре.

В ночь на 20 апреля 2017 года на авиабазе "Сокол" (Большое Савино) свел счеты с жизнью солдат-срочник из Челябинской области, сообщил "Уралинформбюро" осведомленный источник.

Подробностей трагедии пока нет. Дозвониться до главного военного следственного управления СКР на момент публикации новости не удалось. В пресс-службе ЦВО готовят ответ на официальный запрос. Правозащитник Алексей Ковалев заявил, что пока не готов комментировать информацию.

По данным СМИ, погибшему был 21 год. Его призвали в армию 3 декабря 2016 года, он служил в части №88503 в охране 764-го истребительного полка.

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