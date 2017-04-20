На чердаке.

В Реже рабочие на чердаке дома при ремонте крыши нашли мумию младенца.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СУР по Свердловской области, тело новорожденной девочки обнаружили еще 12 апреля 2017 года.

По предварительным данным, труп пролежал на чердаке несколько лет. Сейчас проводятся необходимые экспертизы.