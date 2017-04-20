В Реже нашли мумию младенцаСегодня в 14:57
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На чердаке.
В Реже рабочие на чердаке дома при ремонте крыши нашли мумию младенца.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СУР по Свердловской области, тело новорожденной девочки обнаружили еще 12 апреля 2017 года.
По предварительным данным, труп пролежал на чердаке несколько лет. Сейчас проводятся необходимые экспертизы.
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