Людей вытащили спасатели.

На реке Иртыш вблизи Тобольска вода снесла деревянный мост - в тот момент на нем находилось 10 человек. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Деревянная переправа для пешеходов была оборудована прямо на льду. Вода в реке резко поднялась, и лед пришел в движение. Жители оказались в западне на движущемся мосту.

На переправе круглосуточно дежурили сотрудники инспекции по маломерным судам. С помощью судна на воздушной подушке они смогли быстро спасти потерпевших.