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Пятеро тюменских детей получили травмы в батутном паркеСегодня в 18:29

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Возбуждено уголовное дело.

В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту травмирования детей в батутном парке ТРЦ "ТюменьСитиМолл". За три неполных месяца, с февраля 2017 года, там пострадали пятеро посетителей в возрасте от 9 до 13 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Следователи проведут судебно-медицинские экспертизы и установят ответственных за безопасность лиц. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, виновным грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Стоит отметить, что тюменские дети регулярно получают травмы в батутных центрах (вплоть до перелома позвоночника). Известно как минимум о четырех подобных происшествиях в ТРЦ "Фаворит".

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