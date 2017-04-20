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В Екатеринбурге на Бебеля нашли два трупаСегодня в 16:21

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В подъезде 16-этажки.

20 апреля 2017 года в Екатеринбурге в подъезде 16-этажного дома на Бебеля, 164 нашли трупы двух мужчин. По словам очевидцев, на теле одного из погибших есть следы порезов.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил "Уралинформбюро", что на место выехала следственно-оперативная группа. Будет проводиться опрос очевидцев, устанавливаться личности погибших и причины смерти.

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