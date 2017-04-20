Столкнулись ВАЗ и Toyota.

В ночь на 20 апреля 2017 года на 6 километре трассы Троицк - Степное лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21102 и Toyota RAV4.

Как рассказали "Уралинформбюро" в ГУ МВД по Челябинской области, на встречную полосу выехал 51-летний водитель отечественной легковушки - житель Казахстана. Он скончался на месте. Пострадала 65-летняя пассажирка иномарки. Ее госпитализировали.