За рулем был пьяный бесправник.

Ранним утром 20 апреля 2017 года на трассе Чернушка - Емаш-Павлово перевернулся Daewoo Nexia.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Пермскому краю, 36-летний водитель иномарки превысил скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет. Он был пьян. Кроме того, у мужчины нет прав.

Двое пассажиров Daewoo (22-летняя девушка и 43-летний мужчина) госпитализированы с многочисленными травмами.