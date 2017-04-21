Соседи часто видели ее пьяной.

Утром 20 апреля 2017 года в Перми на улице Целинной загорелась квартира на 8 этаже дома. При пожаре погибла 71-летняя женщина.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, сообщение о пожаре поступило в 10.14. Спустя 15 минут пламя было потушено. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.

По словам жильцов дома, погибшая пенсионерка была инвалидом. Ее часто видели пьяной. Соседи не исключают поджог.