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В Первоуральске мальчик выпал с балкона 16 этажаСегодня в 08:00

Он погиб на месте.

20 апреля 2017 года в Первоуральске с балкона 16 этажа дома на улице Емлина выпал мальчик 9 лет. Он приземлился на спину на козырек над входом в подъезд. Ребенок скончался на месте, сообщает портал "Городские вести.ру".

Предположительно, мальчик упал с подъездного балкона, который предназначен для общего пользования.

О причинах несчастного случая пока не сообщается. В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не комментируют, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Как можно просто так выпасть с балкона, если специально не постараться это сделать? Сегодня в 10:45

Сам упал или выкинули? А может решил опробовать стать зацепером, да силы не рассчитал?

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