Он погиб на месте.

20 апреля 2017 года в Первоуральске с балкона 16 этажа дома на улице Емлина выпал мальчик 9 лет. Он приземлился на спину на козырек над входом в подъезд. Ребенок скончался на месте, сообщает портал "Городские вести.ру".

Предположительно, мальчик упал с подъездного балкона, который предназначен для общего пользования.

О причинах несчастного случая пока не сообщается. В СУ СКР по Свердловской области произошедшее не комментируют, передает "Уралинформбюро".