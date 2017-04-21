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Во время стрельбы в Париже была ранена туристкаСегодня в 08:15

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Ее жизни ничего не угрожает.

20 апреля в Париже произошла стрельба на Елисейских полях. Как сообщает прокурор города Франсуа Моленс, человек, вооруженный штурмовой винтовкой, открыл огонь по полицейским. В результате один правоохранитель погиб, двое были ранены. Нападавшего застрелили на месте.

Во время перестрелки пострадала туристка. У женщины небольшая травма ноги. Ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Гражданство пострадавшей не уточняется, передает "Уралинформбюро".

Личность стрелявшего в парижских полицейских уже установлена. Однако его имя не раскрывается в интересах следствия. Между тем в СМИ появилась информация о том, что у террориста был сообщник. В МВД Франции эти данные не подтверждают.

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