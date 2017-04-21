Его личность устанавливают.

20 апреля 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома на Восстания, 93 водитель мусоровоза КамАЗ сбил мужчину. Спустя несколько часов пострадавший скончался в реанимации.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, мусоровоз загружал бытовые отходы и двигался задним ходом. Водитель не заметил пешехода, стоявшего возле контейнеров. Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом таза. В состоянии комы его доставили в ГКБ №23, однако спасти не удалось.

Погибшему на вид 65-70 лет.