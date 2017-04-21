Трое пострадавших.

Днем 20 апреля 2017 года на 148 километре автодороги "Подъезд к Екатеринбургу" автомобиль Chevrolet Niva въехал в четыре грузовика "Урал", стоявших на обочине.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель легковушки уснул за рулем. Он и его 35-летний пассажир получили черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. У их 64-летнего попутчика - черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, переломы ребер и лопатки.