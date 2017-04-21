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7-летний тюменец впал в кому после ДТП Сегодня в 12:33

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Его сбила иномарка.

Вечером 20 апреля 2017 года в Тюмени на Московском тракте 7-летний мальчик попал под колеса Nissan Tiida.

По предварительным данным, 27-летний водитель иномарки завершил маневр на желтый свет. "Пока непонятно, кто нарушил правила. Это сейчас выясняется", - сказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области.

Ребенок получил тяжелую травму головы. Он находится в коме.

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