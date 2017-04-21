В Златоусте перевернулся мотоцикл - погибла 8-летняя девочкаСегодня в 15:15
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Водитель был пьян.
Вечером 20 апреля 2017 года в Златоусте на улице 7-ой Демидовской опрокинулся мотоцикл "Урал" с коляской. 8-летняя пассажирка скончалась на месте.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 37-летний водитель был пьян и не справился с управлением. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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