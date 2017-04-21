Дело дошло до суда.

В Катав-Ивановский горсуд направлено уголовное дело в отношении водителя грузовой "Газели", сбившего насмерть пятиклассницу. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Авария произошла 16 декабря 2015 года на улице Усть-Катавской. Перед машиной обвиняемого остановился школьный автобус для высадки детей. Однако водитель "Газели" не снизил скорость и сбил переходившую дорогу девочку. Школьница скончалась в больнице.

За нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.