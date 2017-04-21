На светофоре.

20 апреля 2017 года в Челябинске на улице Молодогвардейцев 53-летняя женщина - водитель Kia сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу на зеленый свет. С места происшествия автоледи скрылась.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, девочка получила ушибы. Спустя несколько часов женщину задержали. Ее привлекут к административной ответственности за оставление места ДТП. Автоледи грозит административный арест на 15 суток.