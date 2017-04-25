Еще один выжил.

Минувшей ночью в поселке Октябрьский Сысертского ГО произошел пожар на пилораме. В сгоревшей бытовке погибли три человека, еще один пострадал.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по Свердловской области, очаг возгорания был внутри бытовки. Проводится доследственная проверка, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. По их итогам будет принято процессуальное решение.