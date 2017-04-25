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В Прикамье утонула 3-летняя девочка24 апреля в 08:06

  • Текст

Гулявшая с подругой-погодкой.

В Кунгуре в реке Ирень утонула 3-летняя девочка. 22 апреля она отправилась гулять с 4-летней соседкой без сопровождения взрослых. Девочки играли на мостике на берегу реки - младшая поскользнулась и упала в воду, рассказали "Уралинформбюро" в СУ СКР по Прикамью.

Ее подружка испугалась и побежала домой, где сообщила о случившемся родителям. Приехавшие спасатели извлекли тело девочки из воды.

В отношении родителей утонувшего ребенка возбуждено уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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