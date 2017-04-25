Его скрутили соседи.

В Челябинске педофил напал на 12-летнюю девочку в доме на Чичерина, 15. Это случилось днем 22 апреля, передает "Уралинформбюро". Мужчина зашел за школьницей в подъезд и, угрожая ножом, потребовал, чтобы она разделась.

Как пишет 74.ru, педофила скрутили выбежавшие на крик соседи. Задержанного забрала полиция, а мама девочки тут же повезла ее к психологу. Правоохранительные органы пока не дают комментариев.