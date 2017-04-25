Третий мужчина - в больнице.

Утром 23 апреля 2017 года в Пластовском районе в шахте "Центральная" при обрушении пород погибли двое рабочих. Еще одного мужчину увезли в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).

В рамках расследования в ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" проведена выемка документов, регламентирующих рабочий процесс, должностные обязанности руководящих лиц, инструкции ответственных за безопасность в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности и другие материалы.

Стоит добавить, что на золотоносном руднике произошло несколько смертельных происшествий. В последний раз горняка засыпало породой в июле 2013 на участке "Восточный". Мужчина погиб. После этого и.о. управляющего директора ОАО "Южуралзолото Группа Компаний" Юрий Лукьянов официально заявил о консервации данного блока, назвав его небезопасным.

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