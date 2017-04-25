Возбуждено уголовное дело.

В Челябинске проводится доследственная проверка по факту смерти 5-летнего ребенка. Трагедия произошла 22 апреля 2017 года в одном из домов Центрального района - на мальчика упал шкаф, когда он открывал ящик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в областном СУ СКР, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.