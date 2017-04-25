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Под Челябинском грузовик влетел в дерево - водитель погиб24 апреля в 10:21

  • Текст

Мужчина не справился с управлением.

Под Челябинском разбился водитель грузовика Volvo FM-Truck. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МВД России, ДТП произошло около 7.00 22 апреля на 62 километре Западного обхода южноуральской столицы.

47-летний дальнобойщик не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Он скончался на месте.

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