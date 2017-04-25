Среди них - дорожный рабочий.

Днем 23 апреля 2017 года в Перми на Красавинском мосту Range Rover расплющило при столкновении с "Газелью" и бензовозом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, водитель внедорожника не справился с управлением и въехал в машину дорожной службы "Газель" Next, которая стояла на крайней правой полосе. Затем Range Rover задел по касательной бензовоз. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Виновник ДТП скончался на месте. Также погиб один из дорожных рабочих, который находился в кузове "Газели".

По факту аварии проводится проверка.

Фото: Виталий Юрьев, Денис Черепанов | vk.com