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В Перми Range Rover столкнулся с "Газелью" и бензовозом - двое погибших24 апреля в 09:50

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Среди них - дорожный рабочий.

Днем 23 апреля 2017 года в Перми на Красавинском мосту Range Rover расплющило при столкновении с "Газелью" и бензовозом.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого ГУ МВД, водитель внедорожника не справился с управлением и въехал в машину дорожной службы "Газель" Next, которая стояла на крайней правой полосе. Затем Range Rover задел по касательной бензовоз. Фото с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

Виновник ДТП скончался на месте. Также погиб один из дорожных рабочих, который находился в кузове "Газели".

По факту аварии проводится проверка.

Фото: Виталий Юрьев, Денис Черепанов | vk.com

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