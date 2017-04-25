В доме текла канализация.

Прокуратура выяснила причины обрушения потолка в двухэтажке Карпинска, где могла пострадать многодетная семья. Выяснилось, что специалисты УК "Дом" должным образом не обследовали конструкцию здания.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства Свердловской области, канализационные сети в двухэтажке были в неудовлетворительном состоянии, стены и перекрытия намокали и разрушались. Кроме того, на первом этаже в одной из квартир была частично демонтирована печь, которая поддерживала потолок. Данные работы не согласовывались ни с УК, ни с местной администрацией.

Главе городского округа Карпинск Андрею Клопову и директору УК "Дом" Александру Пильникову внесены представления. Сейчас готовится заключение о возможности восстановления дома. Жильцам двухэтажки предоставлены квартиры в маневренном фонде.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, по факту происшествия проводится доследственная проверка.

Потолочное перекрытие в двухэтажке на Ленина, 121 рухнуло ночью 6 апреля. Обошлось без пострадавших - женщина с тремя детьми на втором этаже успели выбежать, услышав треск. В квартире на первом этаже никто не проживал.