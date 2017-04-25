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В Тюмени пропали двое воспитанников школы-интерната24 апреля в 10:57

  • Текст

Их ищут пятый день.

В Тюмени пятый день ищут двух воспитанников школы-интерната "Горизонт". 15-летний Максим Манжурин и 14-летний Яков Опарин ушли в неизвестном направлении 20 апреля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного СУ СКР.

Максим худощавого телосложения, рост - 155 сантиметров, волосы прямые черные. Рост Якова - около 150 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы русые. В день исчезновения они были одеты в синие джинсы и кофты, на ногах черные кроссовки.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении подростков, просьба позвонить по телефонам: 8(904) 491-43-25, 02, 112.

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