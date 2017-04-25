Он упал в траншею.

Екатеринбурженка отсудила у ООО "Управление инженерных работ" более 740 тысяч рублей за гибель супруга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Свердловского облсуда, мужчина разбился насмерть в сентябре 2014 года. Ночью он въехал на снегоболотоходе в траншею теплотрассы (глубиной 2,5 метра) на улице Академика Вонсовского. Никаких временных дорожных знаков и сигнального освещения возле канавы не было.

На момент гибели мужчины его супруга была беременна. Она обратилась в суд с иском о возмещении вреда в связи с потерей кормильца.

Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил требования женщины лишь частично, поскольку ее супруг был пьян и нарушил ПДД. Стройкомпания должна выплатить истице 442,1 тысячи рублей, а ее дочери - 300 тысяч рублей. Кроме того, до достижения ребенком совершеннолетия (или до окончания очного обучения в вузе) компания будет перечислять ей ежемесячно 3 389 рублей.