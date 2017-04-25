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В Тюмени автомобиль-"призрак" сбил 10-летнего мальчика24 апреля в 11:46

  • Текст

Водителя ищут.

23 апреля 2017 года около 16.30 в Тюмени на улице 50 лет Октября неустановленный автомобиль сбил 10-летнего мальчика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, у ребенка диагностировали травму головы. Уехавшего с места ДТП водителя разыскивают.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев позвонить по телефонам: (345-2) 794-686, 794-580, 794-610.

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