У него не было прав.

23 апреля 2017 года на 8 километре трассы Журавлевское - Норная (Омутинский район) мотоцикл "Иж Юпитер-3" вылетел в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, 59-летний водитель скончался на месте. У него не было прав.

Обстоятельства аварии выясняются.