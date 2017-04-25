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В жилом доме Екатеринбурга прогремел взрыв - двое пострадавших24 апреля в 11:56

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В их числе пожарный.

23 апреля в частном доме в садовом товариществе "Уралец" в Екатеринбурге произошел пожар и взорвался газовый баллон - пострадали местный житель и пожарный. Оба госпитализированы с ожогами.

Огонь охватил 150 квадратных метров, была угроза возгорания соседних построек, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. В тушении были задействованы 9 спасателей, 5 единиц техники и передвижной пожарный водоем объемом 13 тонн (автоцистерны подвозили к нему воду от гидранта, находящегося в 1,5 километрах от места пожара).

Причина возгорания выясняется.

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