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В Прикамье нашли тело пропавшего в прошлом году рыбака24 апреля в 14:13

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Причина смерти пока не установлена.

Поздним вечером 23 апреля на берегу реки Сылва в Прикамье было найдено тело 36-летнего Виктора Гутовского, считавшегося пропавшим с ноября 2016 года. Труп обнаружен на 54 километре железной дороги "Пермь-Чусовая".

"Тело находилось в замерзшем состоянии. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Труп видоизменен, сильно промерз, поэтому предварительно сказать из-за чего наступила смерть невозможно", - пояснил "Уралинформбюро" замруководителя пермского межрайонного следственного отдела краевого СУ СКР Федор Лимпинский.

Гутовский считался пропавшим с 6 ноября прошлого года, когда на электричке поехал на рыбалку. Примечательно, что мужчина должен был выйти на станции "54 километр", в районе которой его тело и было обнаружено накануне. Однако полгода назад поиски, в которых участвовали полицейские и волонтеры, успехом не увенчались.

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